Це політичне рішення: чи має Іран можливість застосувати ядерну зброю

Ситуація на Близькому Сході напружується з кожним днем. Іран має намір помститися Ізраїлю за ліквідацію очільника ХАМАС Ісмаїла Ганії та завдати удару. Також не можна виключати імовірність застосування Тегераном тактичної ядерної зброї.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер припустив у розмові з 24 Каналом, що Тегеран має технології, які дозволять йому створити ядерну зброю впродовж кількох тижнів. Проте це технології зразка 1945 року.

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Випробувань не було

Сьогодні потрібно виходити з того, що Іран наразі не має ядерної зброї. Якби це було так, то він мав хоча б одного разу її випробувати.

Проте непомітно це зробити неможливо, тому що сейсмограф у будь-якій точці планети зафіксує ці випробування. Відповідно Іран їх ще не проводив, і це означає, що у нього немає такої зброї,

– пояснив журналіст.

Володіння ядерною зброєю – це політичне рішення, якщо іранські аятоли вирішать, що вона їм потрібна, то дуже швидко вона в них буде. Водночас є фетва (релігійний закон) духовного лідера, в якій зазначається, що Іран не буде прагнути до володіння ядерним озброєнням, тому що воно суперечить принципам ісламського гуманізму.

Однак у тоталітарному суспільстві у критичний момент цю фетву можна змінити, і цьому знайдуть пояснення,

– припустив він.

Також Іран продовжує рухи у бік ядерної угоди з Заходом. Обрання президентом Масуда Пезешкіана зі стану реформаторів свідчить, на думку Зільбера, про те, що Тегеран хотів би до неї повернутись та досягти скасування багатьох західних санкцій.

Крім того, застосування Іраном ядерної зброї по Ізраїлю призвело б до загибелі як єврейського, так і арабського населення. Проте, за словами журналіста, це сьогодні не потрібно Тегерану. Також йому це нічого не принесе, окрім міжнародного бойкоту та удару у відповідь Ізраїля, після якого від Ірану нічого не залишиться.

Тому ядерну загрозу з боку Ірану наразі не актуальна,

– зауважив Цві Зільбер.

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Нагадаємо, що Іран може у будь-який момент завдати удару по Ізраїлю. Про це також зазначили у США. Чергове загострення між Єрусалимом та Тегераном почалось після того, як Ізраїль ліквідував в Ірані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію, а раніше – у Лівані – командира "Хезболли" Фуада Шукра.