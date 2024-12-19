Китай матиме 1000 ядерних боєголовок до 2030 року: Пентагон шокував цифрами

Лише за останній рік китайська армія накопичила щонайменше 100 боєголовок і не планує зупиняти поповнення ядерних накопичень. Усе це відбувається на тлі зростання витрат Китаю на оборону.

США вирішили переглянути кількість ядерної зброї в Китаї у зв'язку з невизначеністю політики нової адміністрації Дональда Трампа щодо цієї країни. Про це 24 Канал пише з посиланням на звіт Пентагону та видання Politico.

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Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами

Останній звіт Пентагону показує, що до 2030 року Китай матиме 1 000 одиниць ядерних боєголовок. Тож зараз їхня загальна кількість сягає понад 600 штук.

Анонімний представник оборони США зазначив, що Китай і надалі буде розширювати і модернізувати свої збройні сили.

Китай не планує використовувати свою ядерну зброю проти інших країн, але зберігає свій арсенал для стримування масового контрудару.

До того ж збільшенням кількості ядерних боєголовок Пекін зосереджує ширшу увагу на розробці нових міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема таких, які можуть вразити Гаваї, Аляску та континентальну частину Сполучених Штатів.

Скільки Китай витрачає на оборону і виготовлення зброї

Як пише Politico, цифри з реального оборонного бюджету Китаю ніколи не розголошувалися. За оцінками Пентагону, Пекін витрачає на збройні сили як мінімум на 40% більше, ніж він оголошує. Наприклад, у 2024 році ці цифри становлять від 330 до 450 мільярдів доларів загальних витрат на оборону. Так оборонний бюджет США досі вважається найвищим у світі.

Будівництво військових кораблів і літаків у Китаї

Військово-морський флот Китаю є найбільшим у світі. Зараз він налічує 370 кораблів і підводних човнів, у тому числі понад 140 великих надводних бойових кораблів. Пекін володіє більшою кількістю суден, ніж США. Ба більше, Китай продовжує будувати кілька нових міноносців, крейсерів і кораблів-амфібій.

Очікується, що третій авіаносець Пекіна "Фуцзянь" надійде в експлуатацію у 2025 році.

Китай будує завод для подальшого виробництва винищувача п’ятого покоління J-20. Загалом, близько 1300 з 1900 літаків Китаю можуть конкурувати з літаками, що побудовані у США та Європі.

Проте значною проблемою оборони Китаю залишається корупція.

Минулого року 15 високопоставлених військових і керівників оборонної промисловості були звільнені зі своїх постів за корупцію. Кілька з них відповідали за нагляд за проєктами розробки обладнання, пов’язаними з модернізацією китайських ядерних і звичайних ракет наземного базування,

– повідомили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пекін міг передати зброю Росії, яка б використала її у війні проти України. На думку аналітиків, Китай не наважується на безпосереднє постачання зброї російській армії, адже бажає маневрувати й дотримуватися власних інтересів.