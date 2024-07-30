Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що "клуб диктаторів" усвідомлює, що поодинці диктаторські режими не виживуть.

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Китай тримає на прив'язі "ядерних псів"

Тизенгаузен наголосив, що Китай розуміє, якщо в нього не буде ручних "ядерних псів", якими він періодично лякає Захід, тоді будуть жорстокі торговельні війни й Пекін відкотиться далеко назад. Це суттєво вплине на економіку країни.

Хоча Китаєм було докладено багато зусиль, щоб стати борцем за лідерство у світі. Китай тримає на ланцюгу Путіна, той лякає Захід ядерною зброєю, а у Путіна є свій "пес" – Лукашенко, який теж періодично залякує своєю маленькою "ядеркою", яку Путін йому надав. От так працює "клуб диктаторів",

– озвучив Тизенгаузен.

Політтехнолог зауважив, що колективний Захід загруз у внутрішніх чварах й розбіжностях, зараз там є прихильники як глобалізації, так і деглобалізації. Він відзначив, що в Європейському Союзі нині немає єдності, в цьому й проблема.

"А на диктаторській галері всі синхронно гребуть веслами, в цьому і вся різниця. Вони (диктатори) грають без правил, а Захід розмірковує про те, що вартість бензину зросте, що треба врегулювати світові ринки. Водночас іншій стороні плювати на все це: на ціну палива; на те, що половина їхнього населення помре", – підсумував Тизенгаузен.