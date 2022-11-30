До 2035 року Китай може мати 1500 ядерних боєголовок, – Пентагон
Джерело:CNN
Китай суттєво нарощує кількість ядерних боєголовок. Упродовж 2 років їхні запаси зросли у 2 рази.
Відповідні дані подають у звіті Пентагона. Мовиться, що офіційний Пекін зосередив увагу на тому, щоб кинути виклик Штатам у ядерній сфері.
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За підрахунками США, ще у 2020 році Китай мав 200 ядерних боєголовок. Очікували, що збільшити запас у 2 рази країна зможе упродовж 10 років. Водночас Китай встиг зробити це за 2 роки.
Наразі держава вже має вже понад 400 ядерних боєголовок.
Те, що ми насправді спостерігали за останні пару років, — це прискорене розширення,
– мовиться у повідомленні США.
Китай хоче досягнути ядерних успіхів у дуже швидкій перспективі.
Сунак попередив Китай про завершення "золотої ери"
Ріші Сунак – прем'єр Великої Британії – оголосив про завершення "золотої ери" у торгівлі з Китаєм.
"Політика Китаю є викликом для наших цінностей та інтересів. Це виклик, який стає все гострим у міру того, як він рухається до ще більшого авторитаризму", – сказав прем'єр.
Зокрема, Сунак категорично засудив придушення протестів проти локдаунів у КНР.
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