До 2035 року Китай може мати 1500 ядерних боєголовок, – Пентагон

Китай суттєво нарощує кількість ядерних боєголовок. Упродовж 2 років їхні запаси зросли у 2 рази.

Відповідні дані подають у звіті Пентагона. Мовиться, що офіційний Пекін зосередив увагу на тому, щоб кинути виклик Штатам у ядерній сфері.

Зауважте Без попередження: російські та китайські літаки увійшли в зону ППО Південної Кореї

За підрахунками США, ще у 2020 році Китай мав 200 ядерних боєголовок. Очікували, що збільшити запас у 2 рази країна зможе упродовж 10 років. Водночас Китай встиг зробити це за 2 роки.

Наразі держава вже має вже понад 400 ядерних боєголовок.

Те, що ми насправді спостерігали за останні пару років, — це прискорене розширення,

– мовиться у повідомленні США.

Китай хоче досягнути ядерних успіхів у дуже швидкій перспективі.

Сунак попередив Китай про завершення "золотої ери"

Ріші Сунак – прем'єр Великої Британії – оголосив про завершення "золотої ери" у торгівлі з Китаєм.

"Політика Китаю є викликом для наших цінностей та інтересів. Це виклик, який стає все гострим у міру того, як він рухається до ще більшого авторитаризму", – сказав прем'єр.

Зокрема, Сунак категорично засудив придушення протестів проти локдаунів у КНР.

Зауважте – Китай охопили масштабні протести: дивіться відео