"Ядерна зброя – останній козир Путіна": МВС про те, як Росія розводить паніку і сіє вкиди

Росія продовжує залякувати Україну та весь світ ядерною зброєю. Але, запевняє Вадим Денисенко, вона – останній козир країни-агресорки.

В ефірі телеканалу "Рада" Вадим Денисенко підкреслив, що інформаційна машина Росії багато років будувалася на двох принципах. Мовиться про розкол суспільства та спроби посіяти паніку.

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Розколоти українське суспільство Росії не вдалося

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що на початку війни Росія намагалася розколоти українське суспільство. Вона думала, що в Україні розпочнуться міжрелігійні війни. Але цього не сталося. Тож зараз країна-агресорка перейшла до головної атаки – сіяння паніки.

Вадим Денисенко додав, що Росія на всіх фронтах наголошує про ядерну зброю. Починаючи від заяв Медведєва, що її поставлять біля країн Балтії. Закінчуючи різними вкидами, що завтра-післязавтра може початися ядерний удар по території України.

Ми повинні чітко розуміти, що ядерна зброя – останній аргумент. Це останній його козир, який є, і вище якого ставки він (Путін – 24 канал) підняти не може,

– наголосив Денисенко.

Відтак, зараз Росія веде інформаційну атаку. Її мета – посіяти паніку серед українців та країн Європи. Також це чергова спроба підняти ставки в інформаційній війні країни-агресорки проти колективного Заходу та нашої держави.

Радник міністра внутрішніх справ нагадав про виступ керівника ЦРУ напередодні. Той сказав, що станом на зараз немає жодних ознак, що Росія планує здійснити ядерну атаку. Хоча, виключати такої можливості теж не варто.

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