Наражає на гнів Кремля: у Польщі розкритикували Дуду за його сміливу заяву про ядерну зброю

Президент Польщі сказав, що він не проти розміщення ядерної зброї НАТО на території країни. Ця позиція Дуди викликала незадоволення уряду.

Своє невдоволення висловив, зокрема, заступник глави МЗС Анджей Шейна. Посадовець зазначив, що польському лідеру варто було б порадитися з урядом перед тим, як робити такі гучні заяви.

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Страх перед Росією сильніший

Шейна наголосив, що подібними висловлюваннями Дуда ставить країну під загрозу. За його словами, зростає ризик того, що Росія може спрямувати проти Польщі свої ракети.

Чиновник не вважає, що Путін використає ядерну зброю проти України.

Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing – 24 Канал), і чи НАТО очікує цього від Польщі,

– сказав Шейна.

Водночас посадовець додав, що якщо союзники вирішать, що ядерка повинна бути у Польщі, Варшава має на це погодитися. Втім, уточнив глава МЗС, такої ситуації ще не було.

Ядерна зброя у Польщі: що відомо

Тиждень тому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова до розміщення ядерної зброї НАТО у себе. Глава держави розповів, що це питання вже деякий час є на порядку денному польсько-американських переговорів.

Крім того, польський лідер вказав на небезпеку з боку Росії – її мілітаризацію та перекидання ядерної зброї до Білорусі.

У Кремлі істерично відреагували на слова Дуди.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Польщу у тому, що вона нібито вже давно веде свою ворожу політику проти Росії, та почала погрожувати.

Дипломатка зазначила, що у разі появи ядерної зброї на території Польщі, "відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження".

Водночас генсек Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс наразі не планує розміщення ядерної зброї на території інших країн.

: Nucelar Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. У межах програми ядерні боєголовки розміщують у державах-членах, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.