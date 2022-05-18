Ядерна зброя Путіну вже не допоможе, – Фейгін

Захід зараз демонструє, що більше не боїться російського диктатора Путіна та його погроз щодо можливого застосування ядерної зброї.

Тож навряд чи Путін узагалі на це наважиться. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.

Цікаво Про ядерну загрозу, ленд-ліз і безмежну любов до України: фінальне інтерв'ю Крістіни Квін

Я вважаю, що ядерна зброя йому (Путіну – 24 канал) вже не допоможе. Це питання вже "відіграли",

– заявив правозахисник.

За його словами, країни Заходу вже дали чітко зрозуміти, які наслідки чекають на главу Кремля, якщо він раптом вдасться до застосування цієї зброї. У такому разі вони застосують усі можливі важелі, які взагалі існують проти Росії.

Тож, на думку Фейгіна, певну "форму стримування" вже застосували.

"Тому я думаю, що вони (росіяни – 24 канал) будуть застосовувати якусь комбіновану історію. Тобто, будуть погрожувати, підкупляти, використовуватимуть сили на Заході, які схильні до компромісів. Працюватимуть з тим же Макроном та Берліном, щоб ті тиснули на Київ", – вважає Фейгін.

Він також додав, що не виключав би того факту, що Москва може знайти союзників у питанні звершення війни.

Яка ймовірність, що Путін застосує ядерну зброю

Нещодавно голова комітету з міжнародних відносин Сенату США заявив, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через військові успіхи України.

Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже і дуже серйозні наслідки для Росії й особливо для президента Путіна.

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що сподівається, що Росія не наважиться на цей крок.

Разом з тим, на думку експертів, китайці впливають на Володимира Путіна, щоб той не почав ядерну війну. Навіть попри те, що Китай посідає нейтральну позицію у війні Росії проти України.

Дивіться також – Фейгін про участь Путіна у плануванні війни: відео