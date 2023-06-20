Це реально, – Байден прокоментував загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї

На сьогодні є загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку російського диктатора Владіміра Путіна. І ця загроза – реальна.

Про це заявив президент США Джо Байден. За його словами, те, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі – "абсолютно безвідповідально".

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Байден висловився про загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї

Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально,

– заявив американський лідер групі донорів у Каліфорнії.

До того ж Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, – "абсолютно безвідповідальною".

Росія хоче тримати тактичну ядерну зброю у Білорусі на постійній основі

Аналітики ISW заявили, що угода Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не пов'язана конкретними термінами і що Росія поверне зброю лише за умови, що США і НАТО підуть на ряд поступок, зокрема "виведення всієї американської ядерної зброї на територію США" та демонтаж усієї ядерної інфраструктури в Європі.

Експерти вважають, що ця заява разом із необґрунтованими вимогами до США та НАТО свідчить про те, що Росія планує залишити тактичну ядерну зброю в Білорусі на постійній основі.

Окрім цього, в ISW додали, що країна-агресорка залишить тактичну ядерну зброю в Білорусі, щоб консолідувати фактичний контроль над Білоруссю. Однак це розгортання надзвичайно малоймовірно матиме вплив на поле бою в Україні.