Путін підставить його так, що дороги назад не буде: Лукашенко не зрадів передачі ядерної зброї

Росія заявила про переміщення своєї ядерної зброї на територію Білорусі. Першою чергою таке рішення несе загрозу для тамтешньої влади, і Алєксандр Лукашенко це чудово розуміє.

Про це 24 Каналу повідомив журналіст, політичний аналітик із США Армен Чібухчян. Він зауважив, якщо ядерна зброя якимось чином буде використана з території Білорусі, Росія перекладе всю відповідальність на тамтешнє керівництво.

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Журналіст переконаний, що ядерний шантаж це останнє, що залишилися у Путіна. Чібухчян зауважив, що в США була різна реакція на це повідомлення. Була і така, мовляв, нам не варто бояться, з цього приводу особливого занепокоєння не буде.

З Європи була дещо інша реакція – зокрема Жозеп Боррель висловив занепокоєння.

Чібухчян прокоментував імовірність ядерної загрози з Білорусі: дивитись відео

Загрози для Лукашенка

Чібухчян вважає, що найбільші проблеми зараз з'являються саме для Алєксандра Лукашенка. Якщо випадково ці ракети вистрелять з Білорусі, тоді вийде, що Росія тут ні до чого.

На місці картопляного фюрера я б занепокоївся, тому що вусатий тарган може потрапити у дуже погану ситуацію, якщо зараз він дозволить розміщення російської тактичної ядерної зброї,

– додав спікер.

Натомість російські військові еліти не дозволять Путіну використати тактичну ядерну зброю з території Росії, адже тоді він разом із собою поховає усю іншу еліту. Зміни в настроях російської еліти помітні навіть за повісткою російських гумористичних телепрограм, зауважив аналітик.

Крім того, Путін одним з аргументів розміщення в Білорусі ядерної зброї називав прохання самого Лукашенка. Однак досі не видно, щоб самопроголошений президент Білорусі радів цьому рішенню, адже той розуміє, що йому загрожує, наголосив Чібухчян.

Він розуміє, що Путін його підставить так, що дороги назад не буде,

– резюмував аналітик.

Лукашенко опинився у складній ситуації