Владімір Путін знову шантажує світ застосуванням ядерної зброї. Якщо він її застосує, то знищить себе та всю російську еліту.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що російська еліта боїться Путіна та не думає ні про що інше, як власне збагачення. Якби вони усвідомлювали загрозу, Путін би не був при владі.

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Самовбивство для Путіна

Найголовніша проблема, за словами Жирнова, є в тому, що ніхто до кінця не знає, наскільки раціональним є Путін. В російського диктатора немає іншого способу, як заставити світ не застосовувати проти нього повну економічну блокаду. Заявами про застосування ядерного озброєння він намагається його налякати.

Кнопка ядерної зброї – це самовбивство для Путіна та Росії,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Бездіяльність російської еліти

Залишати надії на те, що російська еліта хоч якось спинить ідеї російського диктатора марно. Хоч вони мають шалені гроші, за всі роки правління Путіна будували "свої імперії", вони все одно не розуміють, що один натиск на "червону кнопку" знищить всю їхню "чесну" працю.

Якби вони це розуміли, Путіна б вже давно не було б при владі. Це найнебезпечніша людина для еліти Росії,

– підкреслив Жирнов.

Однак насправді, як такої еліти в Росії й немає. За словами експрацівника КДБ, це просто 2,5 тисячі людей, яких зібрали в залах кремлівського Кремля для присутності на "інавгурації" Путіна.

От заходить ця стара 72-х річна людина Путін в зал. Кругом нього є 2,5 тисячі людей, які могли б його "затоптати" за 30 секунд. Однак ці люди, паралізовані страхом та корупцією, постійно трясуться за своє життя,

– зауважив Жирнов.

Шантаж ядерною зброєю: коротко