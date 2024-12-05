Росія постраждає набагато більше, якщо застосує ядерку, – полковник Британії

Захід готовий до глобальної ядерної війни, якщо Росія наважиться розпочати її. Є ядерний паритет. США підтримують французький та британський уряди, які також мають ядерний потенціал.

Владімір Путін розуміє, що обмін ядерними ударами між цими державами спричинив би взаємно гарантоване знищення. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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"Я не думаю, що є якісь сумніви. Путін добре усвідомлює, що обмін ядерними ударами між цими державами спричинив би взаємно гарантоване знищення. І на цьому все б закінчилося. Тому я впевнений, що в приватних каналах досі ведуться дискусії між різними урядами, щоб переконатися, що цього не станеться. Тому не варто мати якийсь страх", – сказав він.

Перевага на боці Заходу

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що коли справа доходить до перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, то США мають всеосяжні можливості, інші країни – менші. Водночас Росія не має засобів для перехоплення американських і британських міжконтинентальних балістичних ракет.

Багато своїх засобів протиповітряної оборони росіяни втратили у війні з Україною. Тому перевага зараз більше на боці Заходу. І Захід повинен говорити, що Росія, найімовірніше, постраждає набагато більше у випадку обміну ядерними ударами,

– підкреслив він.

У 2023 році було багато розмов про російські гіперзвукові ракети, які начебто неможливо збити. Але Україні вдалося збити більшість із них. Навіть останню гіперзвукову ракету, хоча вона все-таки впала.

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За словами полковника армії Великої Британії у відставці, якби західні сили, особливо США, віддали Україні свої системи протиповітряної оборони високого рівня, то навіть "новітня супергіперзвукова зброя", як це називає Путін, також була б збита. Загалом є дуже великий паритет, навіть перевага Заходу в ядерному потенціалі.