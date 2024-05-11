У плани не входить: чи може Китай вгамувати Росію щодо використання ядерки

Під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви у 2023 році одним із питань було нерозповсюдження ядерної зброї на території Республіки Білорусь. І ось у травні 2024 Росія анонсувала проведення ядерних навчань якраз тоді, коли лідер Китаю здійснював турне Європою. При цьому країна-агресорка перекинула частину ядерної зброї до Білорусі, порушуючи всі міжнародні конвенції.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що для Китаю тема ядерної зброї має важливе значення, адже у Південно-Східній Азії він є головною ядерною державою. Решта держав у цьому регіоні –Японія, Тайвань, Південна Корея тощо – своєї ядерної зброї не мають і покладаються на парасольку, яку забезпечують США.

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Поганий приклад – іншим заохота

Поширення та передавання Москвою Білорусі неконтрольованої ядерної зброї може призвести до прагнення країн у Південно-Східній Азії мати свою ядерну зброю без огляду на будь-які обмежувачі. Адже країна, яка має ядерну зброю, забезпечує тим самим свій суверенітет.

Як Північна Корея нападе на Південну Корею, якщо та теж матиме ядерну зброю? Який Китай нападе на Тайвань, якщо Тайвань матиме ядерну зброю? А хто сказав, що ці технологічно розвинені країни не можуть стати граничними? Це (розташування Росією своєї ядерної зброї на території Білорусі – 24 Канал) може стати прикладом для тих країн теж мати ядерну зброю,

– зауважив Фейгін.

На його думку, питання нерозповсюдження ядерної зброї дуже хиткі й ґрунтуються виключно на загальному консенсусі на цю тему. І якщо хтось порушує цей консенсус, то все сиплеться.

Втримати процес буде неможливо

Існує ядерний "клуб" п'яти головних країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН з правом вето. Туди входять Росія, Франція, Велика Британія, США та Китай. Ці п'ять країн повинні розв'язувати основні питання міжнародної безпеки.

Якщо одна з країн сприяє поширенню ядерної зброї та підриває систему міжнародної безпеки, втримати цей процес неможливо. Для Китаю критично важливо, щоб у Південно-Східній Азії не з'явилися нові ядерні країни. А для них це дуже спокусливо – мати ядерну зброю і забезпечити свою безпеку назавжди,

– підкреслив правозахисник.

Він упевнений, що Китай буде намагатися переконувати Москву змінити формат ядерної риторики з навчаннями біля Заходу та розповсюдженням ядерної зброї у Білорусі. Однак правозахисник не вірить, що позиція Китаю переконає Москву.

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