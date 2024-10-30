Щось їх дьорнуло, – Світан припустив, яку ракету могли запустити росіяни на ядерних навчаннях

Російський диктатор Владімір Путін 29 жовтня оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування. Росіяни навіть опублікували відео, де вони, нібито, запускають ракету.

Ймовірно, це могла бути ракета "Сармат", але результат цього Україна побачить згодом. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що подібні тренування розраховані лише для заспокоєння росіян.

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Який пуск могли здійснити росіяни на ядерних навчаннях

Полковник запасу ЗСУ припустив, що найімовірніше Росія могла б застосувати ракети "Сармат". Стартова маса цієї ракети становить 200 тонни, до 10 тонн важить бойова частина. Її росіяни скопіювали з "Воєводи", ракети, розробленої на українському підприємстві.

Вони могли здійснити мінометний старт, коли ракета запускається з шахти, а далі у повітря. Щось їх там дьорнуло. Можливо, вони здійснили такий пуск. Пізніше побачимо результат і вже з можливостей росіян будемо оцінювати їх потенціал,

– зауважив Світан.

Він пояснив, що усі відео про це розраховані лише для інформаційного потоку. Кремль намагається заспокоїти росіян, які, на думку полковника запасу ЗСУ, вже трохи розуміють те, що їх чекає попереду. Тому Путін намагається їх "задобрити".

Зауважте! Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що ядерні навчання в Росії є блефом. Окупанти, за його переконанням, не використають реальні ядерні боєприпаси.

До слова, Путін заявив, що тренування проводять через "зростання геополітичної напруженості". Водночас він підкреслив, що використання ядерної зброї є "крайнім, винятковим заходом забезпечення безпеки держави". Росії, за його словами, буцімто, важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили.