Скільки у США ядерної зброї: NNSA розкрило дані

20 липня 2024, 21:15
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Джерело:

Національне управління ядерної безпеки США

Національне управління ядерної безпеки США опублікувало дані щодо ядерного потенціалу країни. Вашингтон володіє на 88 відсотків менше ядерною зброєю зараз, ніж понад півстоліття тому.

Коли у Москві вдаються до погроз ядерною зброєю, там, вочевидь, забувають, що Росія не єдина країна, яка має атомні боєголовки. Майже 90 відсотків від усієї ядерної зброї у світі разом з країною-агресоркою ділять США.

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Скільки у США ядерки

У суботу, 20 липня, Національне управління ядерної безпеки США оприлюднило дані про стан ядерних боєголовок в американській армії.

  • Станом на вересень 2023 року ядерний арсенал США налічував 3748 ядерних боєголовок. Це на 88 відсотків менше, ніж у 1967 році, коли запас становив рекордні 31 255 боєголовок.
  • Приблизно 2000 ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації й очікують на демонтаж.
  • З 30 вересня 1991 року кількість нестратегічних ядерних озброєнь США скоротилася більш як на 90 відсотків.
  • Запас ядерної зброї США залишається відносно стабільним протягом останніх 7 років.
  • Вашингтон протягом 2022 – 2023 років відмовлявся публікувати дані про свою ядерну зброю, посилаючись на те, що це може поставити безпеку країни під загрозу.
  • За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, 9 ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів, що на понад 10 мільярдів більше, ніж торік. Частка США в загальних витратах – 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

Автор: Анастасія Колеснікова