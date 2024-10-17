Інсинуації неназваних джерел, – МЗС про інформацію про "повернення України до ядерного статусу"

Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Там наголосили, що Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України з посиланням на коментар речника Георгія Тихого. Нагадаємо, що Україна доєдналася до Договору у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

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В українському відомстві наголосили, що Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку Росії.

Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України,

– йдеться у повідомленні.

Тож у міністерстві закликали світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Там також нагадали, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН.

Зазначається, що цим Росія зобовʼязалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення. Але на відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання.

До слова, у Зеленського публікацію Bild назвали "дурницею". Варто зазначити, що у своєму матеріалі аналітик Bild Юліан Рьопке посилався на "українського чиновника, який займається постачаннями зброї.