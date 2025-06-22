"Ядерні амбіції Ірану були знищені": Гегсет розповів про операцію "Опівнічний молот"
- Голова Пентагону Піт Гегсет заявив про знищення іранської ядерної програми внаслідок операції "Опівнічний молот".
- Операція стала першим бойовим використанням масивних проникаючих снарядів, а Іран попереджено про можливі жорсткіші дії США у відповідь на реакцію.
Голова Пентагону Піт Гегсет почав пресконференцію стосовно ударів США по Ірану. Він заявив про "знищення іранської ядерної програми".
США вперше використали масивні проникаючі снаряди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Піта Гегсета.
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Гегсет розповів деталі ударів США по Ірану
Голова Пентагону заявив, що США "знищили іранську ядерну програму" у результаті операції "Опівнічний молот". Це було перше бойове використання масивних проникаючих боєприпасів. США задіяли для ударів по Ірану 7 бомбардувальників B-2, які скинули 14 протибункерних бомб.
Президент Трамп довгий час говорив – понад 10 років, що в Ірану не повинно бути ядерної програми. І завдяки курсу на мир та силу, нарешті, цій програмі покладено кінець,
– заявив Гегсет.
Він додав, що про це нібито мріяло багато президентів, і лише Трамп зміг це здійснити. Міністр також уточнив, що операція не була спрямована проти іранських військ чи людей. Політика стримування США, за його словами, повернулася, і "коли Америка говорить, світ повинен слухати".
Голова Пентагону також зазначив, що таку операцію не зможе більше провести жодна країна в світі.
Він застеріг Іран від відповіді, інакше дії США будуть ще жорсткішими.