Час навмисно обраний: Путін влаштував ядерні маневри з конкретною метою

У Кремлі знову відновили ядерну риторику. Цього разу Путін застосував не тільки слова, а й влаштував ядерні маневри.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що до ядерного удару з боку Росії все ж не дійде.

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Ядерна зброя – страшилка

Рибачук зазначив, що росіяни дуже успішно використовують роздутий міф, що вони можуть завдати ядерного удару. Росія приблизно говорить: "Я така дурна, тримайте мене семеро, щоб я зараз не зробила термоядерну зиму".

Путін уже пережив декількох президентів США, канцлерів Німеччини, і йому здається, що він ще переживе й для нього час зупинився. Він, як виходець із радянських спецслужб, добре вивчив ментальність Заходу. Чого вартують тільки його стосунки з Меркель, яка зараз пише книгу на 1000 сторінок,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Росіяни навмисне обрали час для ядерних маневрів

За його словами, росіяни вдало обрали час для ядерних маневрів. Очевидно, що це було сплановано. До виборів у США залишилось трохи більше тижня. Ядерні маневри – це привід ще раз полякати безпосередньо Трампа, бо він любить використовувати риторику "втягнення в ядерну війну".

"Невизначеність і зайнятість Вашингтона своїми виборами, зайнятість Шольца своїми виборами, що будуть у Німеччині наступного року – вдалий час. БРІКС пройшов, де був Гуттереш, який відверто познущався над міжнародним правом і міжнародними інституціями", – наголосив Рибачук.