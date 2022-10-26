Ядерні навчання в Росії: Піонтковський пояснив, чи готується Путін використати ядерну зброю

У Росії 26 жовтня провели ядерні навчання. Це були планові тренування ядерних сил Росії, про які Кремль попередив Сполучені Штати Америки.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, росіяни вчилися завдавати масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника".

Зверніть увагу Кремль готує дещо страшніше, ніж побрехеньки про "брудну бомбу"

"Російські сили стримування випробовують стратегічну ядерну зброю. Однак вони не готуються її застосовувати. Вони – не шахіди й вмирати не збираються", – сказав Піонтковський.

Він додав, що ці демонстративні ядерні навчання для Росії є доволі буденними й наразі не свідчать про якусь конкретну загрозу.

Чому Росія зменшила ядерні погрози

Як зазначив публіцист, так само зараз дуже низька ймовірність того, що Владімір Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні. Адже кілька тижнів тому очільника Кремля попередили, що якщо Росія зважиться на це, то отримає потужну відповідь від США.

США у жодному разі не будуть повторювати російський злочин та використовувати ядерну зброю у відповідь. Країни НАТО боляче вдарять по російських силах на території України навіть неядерними засобами. Так, протягом пів години під водою опиниться весь Чорноморський флот,

– розповів Піонтковський.

Він додав, що Росії дали зрозуміти, що удар буде завданий й по бункеру Путіна. Піонтковський вважає, що Кремль почув сигнал від Заходу.

Як Кремль відвертає увагу від ядерного шантажу

Після попереджень від західних країн росіяни суттєво змінили свою риторику.

Зараз усі заяви Москви зводяться до того, що, мовляв, Росія не збиралася ні в якому разі застосовувати ядерну зброю. Водночас Кремль почав звинувачувати Україну нібито у намірах використати "брудну бомбу",

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що Росія намагається просувати маячню про "брудну бомбу". Зокрема, Сєргєй Шойгу обдзвонив міністрів оборони країн НАТО. Однак на цьому він не заспокоївся і розповів ту саму брехню колегам з Індії та Китаю.

Як змінилася риторика російських пропагандистів

На думку Піонтковського, Кремль певним чином "дав задню" у своїх погрозах застосувати ядерну зброю. Однак небезпечний момент полягає у риториці російських пропагандистів. Вони заговорили про те, що Росія може "повернути Україну у XVIII століття" навіть без ядерної зброї – мовляв, просто знищуючи інфраструктуру.

Зараз у США та на Заході відбувається серйозна дискусія з приводу того, що збитки, які Росія завдала мирним жителям та цивільній інфраструктурі в Україні, співвідносяться з використанням ядерної зброї,

– сказав політик.

Він додав, що у західних країнах розмірковують над тим, аби оголосили Москві попередження про наслідки, які можуть чекати на Росію у випадку, якщо вона продовжить свої безвідповідальні дії.

Андрій Піонтковський розповів про ядерні погрози Кремля: дивіться відео

Ядерний шантаж з боку Росії: коротко