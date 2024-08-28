Навіть не згадують за неї: чому Кремль раптово перестав погрожувати ядерною зброєю

Кремль любить погрожувати ядерною зброєю. Але після наступу ЗСУ в Курській області там несподівано замовкли.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що "червоні лінії" Путіна в черговий раз виявилися нічим. Зараз вони навіть не можуть заїкнутися про ядерку. Тоді в багатьох прихильників Путіна буде питання, чому ж тоді диктатор не застосував її після наступу ЗСУ в Курській області.

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Чого боїться Путін

Як наголосив Путін, важко сказати, в якому взагалі стані перебуває ядерний арсенал Росії. Відомо, що країна-агресорка має тисячі цих боєголовок. Навряд чи всі вони перебувають в справному стані. Але якась кількість готових до використання, звісно, буде.

Видається, що Путіну не потрібна ядерна війна. Це не в його інтересах. Він боїться, що тоді втратить те, що найбільше любить.

Путін любить багатство і владу. Яким би він не був маніяком, але він розуміє: почнеться ядерна війна – він втратить все. Це не в його інтересах,

– сказав Матвєєв.

Звісно, Путін – не є нормальною людиною. Тому ризик ядерної війни не можна вважати нульовим. Але все вказує, що йому не потрібні ядерні удари.