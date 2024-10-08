Кремль відчуває страх США: американський генерал відповів, чи застосує Росія ядерну зброю

Росія продовжує залякувати світ застосуванням ядерної зброї, а Захід – боятися спровокувати Кремль. Втім, американські військові кажуть, що ці страхи перебільшені.

Так, зокрема, вважає генерал США Бен Годжес. Свою думку він висловив в інтерв'ю для "Мосейчук Podcast".

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Страхи, що Росія використає ядерну зброю, перебільшені

Годжес вважає, що адміністрація Байдена надмірно переймається тим, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Я не думаю, що до цього дійде. Бо немає для Росії жодної переваги в цьому. Але адміністрація, здається, має надмірний страх. І Кремль відчуває цей страх, і вони щотижня підказують їй, що ось у нас нова доктрина, нові навчання або якщо Україна застосує по російських цілях свої американські засоби, то тоді ми..,

– пояснює генерал.

На думку Годжеса, росіяни намагаються паралізувати світ своїми залякуваннями.

При цьому він зауважив, що один з американських урядовців при зустрічі заявив, що, на думку США, стратегічна мета – це найкраща перемовна позиція для України.

Годжес назвав це "кумедною і слабкою заявою", яка насправді не може бути стратегічною метою. За його словами, відсутність стратегії у США – це відсутність у них впевненості у тому, що Росія не застосує ядерну зброю.

Американський військовий також зауважив, що Захід має думати про те, що найкраще для безпеки і стабільності.

"Україна, між іншим, дає змогу тиснути на Іран, і тоді ми допомагаємо Ізраїлеві. Всі ці речі пов'язані між собою", – додав Годжес.