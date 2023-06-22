Сподівається, що це спрацює: з якою метою Путін посилив свій ядерний шантаж

Російський диктатор Владімір Путін останнім часом знову активізував ядерний шантаж. Кремль залякує країни Заходу, щоб вони натиснули на Україну та змусили нас зупинитись.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, є ймовірність, що Путін може застосувати ядерну зброю.

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"Звичайно, це залякування. Він дуже сподівається, що це спрацює, що Захід злякається та натисне на Україну, змусить її зупинитись. Але не виключено, що у якийсь момент він застосує ядерну зброю", – вважає він.

Путін хоче справити враження

Галлямов зазначив, що наразі Путін намагається просто залякувати та не доводити ситуацію до того, щоб довелось застосовувати ядерну зброю. На його думку, Росія підірвала Каховську ГЕС зокрема для того, щоб показати свою готовність до ескалації.

Якщо він підірвав ГЕС, то у якийсь момент він може застосувати ядерну зброю. Він хоче справити враження. Думаю, саме тому він перекинув ядерну зброю у Білорусь. Не впевнений, що у цьому є військовий сенс. Швидше за все, це була спроба справити враження своєю рішучістю,

– припустив опозиціонер.

Політтехнолог звернув увагу, що також Кремль постійно оновлює спікерів, які говорять про російську ядерну зброю. Це робиться для того, аби росіяни бачили, що начебто "адекватні" люди теж так вважають.

Галлямов про ядерні погрози Путіна: дивіться відео

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