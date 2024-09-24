Відмова від ядерної риторики: як Путін збирається шантажувати Захід

The Washington Post повідомило, що Кремль відмовився від ядерного шантажу. Російський диктатор справді не ініціює ядерну війну, однак Росія може застосувати іншу риторику.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що країні-агресорці завжди були притаманні теракти та вбивства на території Європи. Диверсійні масштабні операції ж залишаються малоймовірними.

Дивіться також Кремль дав публічний сигнал: в ISW оцінили, чи готова Росія до мирних переговорів з Україною

Як Путін збирається шантажувати Захід

За словами російського опозиційного журналіста, ймовірність терактів, здійснених Росією, на території Європи існує. Країна-агресорка ніколи не полишала спроб здійснити замах на вбивство.

Росія – терористична країна. Вона наслідує та виправдовує цей статус,

– зауважив Яковенко.

Однак російський опозиційний журналіст пояснив, що певні масштабні диверсійні акти, наприклад, удари по європейських аеродромах, в яких слід Росії приховати ніяк не вдасться, все ж не відбудуться. Це буде означати початок війни з НАТО.

"Не дивлячись на безумство Путіна, я думаю, що пряма війна з Альянсом буде дуже короткою. Перевага НАТО в конвенціональному озброєнні настільки велика, що Росія буде знищена за короткий час", – зазначив Яковенко.

Зверніть увагу! Пов'язаний з Кремлем політичний аналітик Сергій Марков вважає, що Росія може розглянути можливість удару по місцях базування F-16 у Румунії та Польщі.

Російський опозиційний журналіст також розповів, що ядерну війну російський диктатор точно не розпочне через те, що він занадто любить своє життя та розуміє, що такі дії зупинять його існування.

Крім цього, структура в Росії, яка відповідає за зберігання, дислокацію та використання ядерної зброї, теж розуміє, що початок ядерної війни призведе і до їх знищення.

Ймовірність ядерної війни за ініціативою Путіна дуже близька до нуля,

– додав Яковенко.