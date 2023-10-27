Одна ракета гепнулася на старті, – Данілов розкрив деталі ядерних тренувань Росії

Кремль продовжує спроби налякати світ своєю ядерною зброєю. Росіяни заявляли, що проводили ядерні тренування. Однак Росія – технологічно відстала країна у порівнянні із Заходом.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він розповів деталі про ядерні тренування Росії.

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"Росіяни дійсно робили випробування. У них мало бути три ракети. Одна гепнулась біля місця, на якому вона мала стартувати. Одна система не розкрилася і тільки одна із трьох відправилася. Треба розуміти, що Росія – це технологічно доволі відстала країна у порівнянні із Заходом. Яскравий приклад, коли у них на Місяць щось полетіло і не долетіло", – пояснив посадовець.

Світ повинен відреагувати

Повне інтерв'ю з секретарем РНБО Олексієм Даніловим читайте незабаром на сайті та дивіться на ютубі 24 Каналу.

Олексій Данілов наголосив, що використання ядерної зброї – це перехід межі, тому світ повинен по-іншому реагувати на дії Росії. Якщо сьогодні міжнародна спільнота не візьметься за розв'язання цієї проблеми, то з часом це зробити буде значно складніше.

Якщо є проблема, її треба розв'язувати відразу, а не відкладати, не змінювати на якісь тимчасові полегшення. Майте на думці, що якщо сьогодні не розв'яжуть цю проблему, далі вам буде набагато складніше це зробити. Наше завдання – поставити крапку у питанні щодо Росії раз і назавжди,

– зазначив він.

Ядерні тренування Росії: останнє