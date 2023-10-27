Одна ракета гепнулася на старті, – Данілов розкрив деталі ядерних тренувань Росії
Кремль продовжує спроби налякати світ своєю ядерною зброєю. Росіяни заявляли, що проводили ядерні тренування. Однак Росія – технологічно відстала країна у порівнянні із Заходом.
Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він розповів деталі про ядерні тренування Росії.
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"Росіяни дійсно робили випробування. У них мало бути три ракети. Одна гепнулась біля місця, на якому вона мала стартувати. Одна система не розкрилася і тільки одна із трьох відправилася. Треба розуміти, що Росія – це технологічно доволі відстала країна у порівнянні із Заходом. Яскравий приклад, коли у них на Місяць щось полетіло і не долетіло", – пояснив посадовець.Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з секретарем РНБО Олексієм Даніловим читайте незабаром на сайті та дивіться на ютубі 24 Каналу.
Світ повинен відреагувати
Олексій Данілов наголосив, що використання ядерної зброї – це перехід межі, тому світ повинен по-іншому реагувати на дії Росії. Якщо сьогодні міжнародна спільнота не візьметься за розв'язання цієї проблеми, то з часом це зробити буде значно складніше.
Якщо є проблема, її треба розв'язувати відразу, а не відкладати, не змінювати на якісь тимчасові полегшення. Майте на думці, що якщо сьогодні не розв'яжуть цю проблему, далі вам буде набагато складніше це зробити. Наше завдання – поставити крапку у питанні щодо Росії раз і назавжди,
– зазначив він.
Ядерні тренування Росії: останнє
- Міноборони Росії 25 жовтня заявило, що провело тренування із завданням масованого ядерного удару. Під час доповіді російському диктатору Владіміру Путіну там сказали, що випробування провели за сценарієм, якщо нібито вороги застосують ядерну зброю, а Росія вдарить "у відповідь".
- Начальник російського генштабу Валєрій Герасимов доповів Путіну, що для тренування використали мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен, а також два стратегічні ракетоносці.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що у Кремлі прекрасно розуміють, що демократичні країни насправді не загрожують Росії ядерною зброєю. Однак це типова поведінка країни-агресорки, яка намагається показати себе "жертвою". За його словами, Росія вдається до ядерного шантажу, бо зазнає поразки у війні зі значно меншою країною.
- Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь переконаний, що у такий спосіб Росія намагається тиснути на Захід, бо хоче, щоб підтримка України припинилася.