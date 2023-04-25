Медведєв виконує свою функцію, – політтехнолог про чергові ядерні погрози від Росії

Заступник голови Ради Безпеки Росії відзначився черговими ядерними погрозами. Цивілізованому світу слід спокійніше ставитись до істерик колишнього російського президента, який лише підтверджує свою неадекватність.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що ядерна зброя – це єдине, чим Росія здатна похизуватись перед світом.

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Росії більше немає чим погрожувати

За його словами, заяви Медведєва є черговим доказом неадекватності Росії. Про це потрібно доносити усьому світу, в тому числі й на Радбезі ООН, де зараз головує Росія.

"Я вже збився з рахунку, скільки разів Мєдвєдєв погрожував світу й окремим країнам ядерною зброєю. Лише минулого тижня він заявив, що Великої Британії не стане. Класика "алкожанру" – Мєдвєдєв і ядерна зброя", – заявив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про істеричні заяви Медвєдєва: дивитись відео

Політтехнолог вважає, що Медведєв потрібен Путіну лише для того, щоб погрожувати світу ядерною зброєю. Мєдвєдєв, Патрушев, Шойгу – угрупування повних неадекватів, які зійшовши на престол, одразу почнуть погрожувати ядерною зброєю, адже більше немає чим похизуватись.

"Країна з величезними багатствами і людським потенціалом може похвалитись лише тим, що має ядерну зброю. Але й цю зброю вони отримали у спадок. Погрожувати нафтою вже не можуть. Погрожувати тим, що в них буде краща економіка – не можуть. Погрожувати рівнем життя громадян – не у їхньому випадку. Залишається лише ядерна зброя", – наголосив Тизенгаузен.

У Росії істерика

Також він прокоментував істерику російських пропагандистів щодо заяв та прогнозів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

"Можливо, вони б так не істерили, якби не мали історичних прикладів: звільнення Херсону, Харківська операція. Можливо, вони б не вірили у це, але тепер знають, що ЗСУ можуть їм задати прочуханки. Коли тебе називають терористом такі люди, як Скабєєва, це один з найкращих компліментів", – додав політтехнолог.

Чергові ядерні мрії Медвєдєва