Працює на Росію: чому зараз з'явився вкид про "ядерну зброю в Україні"

Нещодавно Західні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що Україна начебто планує відновити свій ядерний потенціал найближчим часом. Це не підтверджена інформація, яка допомагає російській пропаганді нав'язувати нові страхи Заходу.

Володимир Зеленський недавно заявив про те, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО або ядерна зброя, однак ці тези, однозначно, не доводить наміри України виготовляти зараз ядерну зброю. Ветеран антитерористичної операції Євген Дикий розповів 24 Каналу, що це абсолютно правильна риторика країни, яка потерпає від російської агресії.

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Ядерна безпека

Євген Дикий зазначив, що Україна буде змушена відновлювати ядерний потенціал лише тоді, коли не отримає гарантій безпеки від колективного Заходу.

Новина про те, що це можна зробити за короткий термін є неправдивою, ба більше її можна сприймати як класичну російську пропаганду. Кремлю вигідно, щоб у світі вважали, що Україна начебто в розпал великої війни таємно створює ядерну бомбу.

Важливо! Німецьке видання Bild опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що Україна розглядає можливість відновлення ядерної зброї, але радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин назвав ці заяви "дурницею". Литвин зазначив, що публікації Юліана Рьопке в Bild часто можна сплутати з російською пропагандою, оскільки вони поширюють схожі неправдиві повідомлення. Видання Bild вже неодноразово критикували за маніпуляції, які потім використовувалися Росією.

Це, за планом Росії, мало б викликати страх у міжнародному суспільстві про світову ядерну війну. Євген Дикий зауважив, що саме завдяки таким залякуванням Владімір Путін маніпулює обсягами військової допомоги партнерів для України.

Саме тому постійно виникають "червоні лінії", які бояться переходити то Джо Байден, то Олаф Шольц. Нам не дають бити по території Росії, тому що бояться, що війна в Україні переросте у світову ядерну війну,

– сказав він.

Ветеран АТО пояснив, що новина про можливе виготовлення ядерної зброї в Україні впливає на страхи світового суспільства.

Замість здорової логіки, Захід керується абсолютно нереалістичним страхом ядерної війни, адже Росія не готова до цього. Однак блефує та шантажує світ, і, на жаль, це спрацьовує,

– підкреслив Євген Дикий.

Він додав, що технологічно Україна однозначно не може виготовляти ядерну зброю, адже неможливо організувати збагачення урану так, щоб це було абсолютно таємно. Будь-яка світова розвідка вже давно б дізналась, якби Україна дійсно мала наміри відновити ядерний потенціал.