Путін маніпулює, – Жданов сказав, які нові ядерні погрози використовує диктатор

Владімір Путін 21 лютого звернувся до населення країни-агресорки на федеральних зборах. Утім, нічого нового російський диктатор не сказав, але вкотре погрожував світу ядерною зброєю.

Навіть Захід вже не реагує на вереск очільника Кремля щодо застосування Росією ядерного озброєння. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Путін маніпулює ядерною безпекою

За його словами, сьогодні ці погрози країни-агресорки є просто смішні. Жданов пояснив, як саме російський диктатор маніпулює ядерною безпекою.

Путін маніпулює розумінням ядерної безпеки. Він вийшов піти один проти усього світу,

– зазначив військовий експерт.

Так, договір щодо ядерних вибухів діє вже дуже довго. Спочатку до нього включили повітряні та надводні вибухи, а потім і підземні. До угоди долучилися всі країни й сьогодні жодна з них не порушила її.

Натомість Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готова до поновлення випробовувань ядерної зброї. Водночас приводить ядерні сили країни-агресорки у вищу ступінь бойової готовності, а одне судно виходить у район пуску ракет.

"Якщо це буде просто балістична ракета, то це вже смішно. Історія повторюється двічі – один раз у вигляді трагедії, а другий – у вигляді фарсу. У Путіна зараз стадія фарсу щодо ядерної зброї", – сказав військовий експерт.

Жданов про нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео

У Путіна як завжди винен Захід

Окрім того, очільник Кремля заявив, нібито "Вашингтон думає над натуральними випробовуваннями ядерної зброї". Мовиться про випробовування на полігонах, оскільки сьогодні їх здійснюють у лабораторних умовах. За словами російського диктатора, "така інформація є".

Путін наказав міноборони країни-агресорки та Росатому забезпечити готовність до випробовувань російської ядерної зброї, якщо США зроблять це першими. Маніпуляції очільника Кремля виглядають ніби: "Я тебе вдарю, якщо ти вдариш мене".

"Сутність Путіна в його нерішучості та боягузстві щодо ухвалення рішень", – підсумував військовий експерт.

Реакція світу на нові ядерні погрози Путіна