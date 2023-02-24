Ми не бачимо рухів у ядерних силах Росії, – Салліван про шантаж Путіна

США не бачать змін у ядерній позиції Росії. До того ж Сполучені Штати також не внесли жодних змін у свою ядерну позицію.

Про це заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван. Він розповів, чи блефує Владімір Путін щодо ризику ескалації використання ядерної зброї.

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Чи використає Путін ядерну зброю

За словами Саллівана, США постійно стежать за ситуацією.

Ми не бачимо жодних змін у ядерній позиції Росії, і ми не внесли жодних змін у нашу ядерну позицію. Тому ми постійно пильні, а також підтримуємо регулярні канали зв’язку з російським урядом, щоб мати можливість поговорити з ними про ризик ескалації, а також повідомити про тяжкість наслідків використання ядерної зброї,

– розповів радник з національної безпеки.

Таким чином, США на сьогодні не бачать рухів у ядерних силах Росії, які змушують повірити, що щось принципово змінилося порівняно з тим, що було протягом минулого року.

Путін хоче випробовувати ядерну зброю

Нещодавно Владімір Путін натякнув на використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США.

"Якщо США проведуть випробування ядерної зброї, то ми проведемо. Міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США", – сказав диктатор.