Ще не раз будуть шантажувати, – Ашурбеков сказав, що відбувається на Запорізькій АЕС

Росія чи не щодня завдає ударів по Запоріжжю, застосовуючи безпілотники та С-300. Окрім того, місцеві переконані, що ризики, пов'язані з терактом на ЗАЕС, досі не зникли.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. На його думку, майбутні успіхи Збройних Сил можуть змусити Росію повторно розпочати ядерний шантаж.

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Чи зникла загроза теракту на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС залишається понад 500 росіян, в тому числі й спеціалісти з ядерної енергетики. Триває й приховане мінування, адже спостерігачів МАГАТЕ не допускають на всі локації станції.

"Впевнений, що Росія ще не раз використовуватиме ЗАЕС як об'єкт ядерного шантажу. Вони використовуватимуть його, щоб якимось чином стримати український контрнаступ", – переконаний депутат.

Хронологія подій на ЗАЕС

Окупанти почали проводити перші провокації в Енергодарі ще восени 2022 року. Однак по-справжньому ситуація на ЗАЕС загострилася в червні, після підриву Каховської ГЕС.

Росіяни вирішили скористатися обмілінням Дніпра й додатково замінували охолоджувальний ставок поблизу АЕС. Водночас Росія відмовилася зупинити роботу станції, перевівши 5 реактор у режим холодного зупину.

У 20-х числах червня загроза теракту стала напрочуд реальною: про це почали попереджати українські посадовці й навіть Рада Безпеки ООН.

Росія продовжувала нагнітати ситуацію, звинувачуючи Україну в плануванні теракту. Однак після напруженої ночі на 5 липня ситуація на ЗАЕС почала стабілізуватися.

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Яка ситуація на Запоріжжі