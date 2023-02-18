Ядерний тероризм продовжується: дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС
Джерело:Енергоатом
Під час ракетної атаки 18 лютого 2 російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. О 8:25 та 8:27 вони опинилися небезпечно близько до ядерного об'єкта.
Про це повідомили в Енергоатомі й наголосили, що Росія своїми діями загрожує безпеці всього світу. У пресслужбі компанії додали, що загроза ядерної катастрофи була справді високою.
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В Енергоатомі вкотре звернулися до МАГАТЕ
18 лютого під час чергової атаки України 2 російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Вони рухалися зі сторони Південного Бугу у напрямку міста Первомайськ, що на Миколаївщині.
В Енергоатомі підкреслили, що повітряні об'єкти окупантів перебували небезпечно близько до ядерного об'єкта. Таким чином росіяни знову спровокували ситуацію у якій була загроза ядерної катастрофи.
Якби ракети випадково поцілили в реактор – наслідки були б жахливими для всього світу. Через черговий прояв ядерного тероризму компанія у черговий раз закликала МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів для того, аби зупинити агресора.
Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань Росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України,
– рішуче заявили в Енергоатомі.
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2 ракети влучили по Хмельницькому: які наслідки
- Під час атаки 18 лютого вороги випустили 4 ракети, 2 з яких збила ППО. Ще 2 влучання зафіксували у Хмельницькому.
- Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про наслідки ворожих прильотів.
- Відомо, що ракети поцілили в один з мікрорайонів Хмельницького. У результаті, там трапилися значні пошкодження будинків.
- Зокрема зруйновано кілька сотень вікон, двері та балкони місцевих. Є пошкодження 3 навчальних закладів, близько 10 багатоповерхівок, низки комерційних об’єктів, магазинів, кафе та 1 цивільного автомобіля.
- Крім цього, Очільник ОВА зазначив, що є постраждалі – 2 людей відправили до лікарні. На щастя, життю потерпілих нічого не загрожує.