Ядерна "парасолька" над Україною є з боку США та Китаю, – політолог

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по Україні, якщо перебуватиме під загрозою поразки. Однак цей варіант все одно малоймовірний.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, ядерний шантаж вигадав не теперішній російський диктатор, а ще очільник СРСР Нікіта Хрущьов. Однак Владімір Путін довів це все до абсолютного маразму.

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Загроза ядерного удару по Україні впала

Як переконаний Загородній, загроза ядерного удару з боку Росії впала після низки заяв від США та Китаю. У Вашингтоні регулярно наголошували – якщо Москва використає ядерну зброю по Україну, то це матиме катастрофічні наслідки для Путіна.

З 2014 року американці виготовили серію тактичних ядерних ракет, які розмістили на підводні човни. Вони патрулюють довкола Росії.

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Крім того, ще навесні в одному з видань у Гонконгу була замітка про прогрес американців щодо знищення бункерів. Якщо раніше технології не дозволяли добратися до таких споруд на глибині в 300 – 400 метрів, то зараз є можливості знищувати бункери завглибшки аж до 2000 метрів.

Сполучені Штати чітко донесли Путіну: "Шановний, не грайтеся. Ми ядерної війни не боїмося. І будемо бити особисто по Путіну. І в нас є такі технології",

– зауважив Загородній.

З приводу ядерного шантажу відреагував також Китай. Там кілька разів підкреслювали, що застосування такої зброї, зокрема в Україні, є неприпустимим. В Китаї навіть згадали, що надавали Україні гарантії безпеки у 1994 році, які були ще раз підтверджені у 2013 році.

"Ядерну парасольку Україна має від Сполучених Штатів. А також від Китаю. А до Китаю росіяни дослухають більше, ніж до американців", – зауважив Загородній.

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