"Ядерну брудну бомбу збирають у Чернівцях": черговий фейк від росіян

Російська пропаганда не втомлюється вигадувати нові нісенітниці щодо України. Один "експертів" Кремля заявив, що на Буковині громадяни нашої держави збирають "брудну ядерну бомбу".

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу остаточно втратив здоровий глузд та заявив, що українці начебто почали розробляти зброю масового ураження. "Брудна бомба" через дві дні після свого народження у хворій уяві кремлівського чиновника отримала чернівецьку прописку. Про це написали ворожі ЗМІ.

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Ядерну бомбу "збирають" у Чернівцях

Військовий "експерт" Алєксандр Артамонов в ефірі однієї з російських інформаційних помийок почав розповідати про те, що українська влада "розробляє" аналог ядерної зброї. Звісно, що до такої "геніальної" ідеї – створити зброю масового ураження – ми самі додуматись не могли, тому за цим начебто стоять британські спецслужби.

Ілюзорну бомбу Київ збирає не абиде, а у Чернівцях. Ба більше, почалось це все задовго до початку "спєциальной воєнной опєрациї" 24 лютого. Логіку окупантів дуже важко зрозуміти. Після цієї заяви виникає дуже багато запитань, зокрема: якщо Кремль знав, що українська влада розробляє аналог ядерної зброї, то чому про це сказали лише зараз. Чому російські війська у такому разі, взагалі, вирішили воювати з Україною, якщо вона "може застосувати" зброю масового ураження.

Не варто сприймати серйозно слова російських "лідерів думок", однак посміятися з їхніх заяв можна.

Артамонов заявив, що Київ розробляє бомбу в Чернівцях: дивіться уривок з відео з ютуб-каналу Сергія Стерненка

Російська пропаганда у дії: Кремль розганяє фейк про бомбу

Самі придумали – самі в це повірили та збираються "реагувати". Саме так найкраще можна описати весь цей галас у російському інформаційному просторі навколо "брудної бомби". У Кремлі уже "серйозно" запевнили, що вони рішуче відреагують на те, якщо Київ застосує зброю масового ураження.

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Наразі українська влада нічого не заявляла про відновлення ядерного потенціалу та розробку "брудної бомби". Міністру оборони Олексію Резнікову навіть довелось пояснювати, чому слова Шойгу – це повна дурня. За його словами, Україна бореться за те, аби вгнати окупантів зі своєї землі. Сама думка про застосування летальної зброї є огидною.

Варте уваги – для чого Кремлю фейк про "брудну бомбу": дивіться відео