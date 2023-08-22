Басейн-танцпол і дженга за 170 тисяч рублів: фото яхти Путіна, яку до війни евакуювали в Росію

Владімір Путін чудово розумів наслідки розв'язання війни проти України. Саме тому він екстренно евакуював одну зі своїх яхт до Росії за місяць до початку повномасштабного вторгнення.

Яхта "Грейсфул" розміщувалася у Гарбурзі, проте згодом її переправили до Калінінграду. Журналісти показали фото розкішного корабля, з яким так не хотів прощатися Путін.

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Путін боявся, що його яхту заберуть

У 2022 році з верфу Blohm + Voss, що знаходиться в Німеччині екстренно евакуювали до Калінінграду корабель – навіть попри те, що він мав діри. Самостійно яхта рухатися не могла, тому її доставляли до місця призначення буксиром. Цим кораблем була яхта Путіна "Грейсфул".

"Грейсфул" коштує близько 100 мільйонів доларів, а її довжина складає 82 метри. Раніше ця яхта бувала в Сочі одночасно з Путіним, а також її часто супроводжувала її берегова охорона. Однак окрім цього вона належить Петру Колбіну – він же був нібито власником виноградників при палаці Путіна у Геленджику.

На яхті також працюють ті ж працівники, що на іншій яхті терориста. До того ж Мінфін США у червні 2022 року ідентифікував "Грейсфул" як "заблоковану власність, у якій є інтерес" Путіна.

На яхті Путіна є вертолітний майданчик, контрастні купелі, лаунж-зона з роялем та дві великі спальні. Також Путіну потрібен навіть окремий ліфт виключно для їжі. Також президент Росії любить і розваги – він має 25-метровий басейн-танцпол. Коли натискаєш кнопку, підлога їде вниз і з'являється повноцінний басейн.

Басейн-танцпол Путіна / Навальний

Одна тарілка на яхті коштує 25 тисяч рублів, гребінець – 11 тисяч. Фарфорові квіточки за 50 тисяч рублів, яких накупили на 760 тисяч. Гра під назвою "Дженга" обійшлася Путіну у 170 тисяч рублів.

Обідній зал на яхті "Грейсфул" / Навальний

Куди ж без історії – на яхті також є фігурка Петра Першого та Петропавлівська фортеця в мініатюрі. А ще книга про життя Петра Столипіна "Я вірю в Росію!" та ікона.

Путін і тут не полишає історію / Навальний

Розкіш та багатства яхти Путіна "Грейсфул" / Навальний

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