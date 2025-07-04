Технодесант тримає небо: як 25-а бригада впроваджує проривні технології на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські десантники з 25-ої Січеславської бригади ДШВ демонструють новий рівень ефективності у протиповітряній обороні. Завдяки впровадженню проривних технічних рішень, зокрема використанню FPV-дронів та систем перехоплення, ситуація в повітрі суттєво змінилася на користь ЗСУ.

Про це пише видання "Українська правда", інформує 24 Канал. Підрозділ 25-ої бригади під керівництвом начальника ППО, командира зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону Павла забезпечує повний контроль над небом у зоні відповідальності.

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Раніше противник активно використовував розвідувальні та ударні безпілотники, однак український технодесант адаптувався й відповів асиметричними інноваціями.

Ми провели аналіз і розробку та знайшли нові методи боротьби з розвідувальними та ударними "крилами". Перейшли на БПЛА та FPV-перехоплювачі. Проблему усунули. Це технорішення стало справжнім проривом,

– зазначає Павло.

Замість зенітних ракет, які складно постачати і які значно дорожчі, бригада перейшла на більш доступні та масові FPV-системи. Це дозволило підвищити ефективність протидії дронам у десять разів протягом року.

"Ми дійшли до того, що повна протидія з виявлення та знищення розвідувальних "крил" зросла в 10 разів, якщо порівнювати квітень 2024 року проти квітня 2025 року", – підкреслює командир.

Сьогодні у складі 25-ої бригади, яку ще називають "технодесантом", діє окремий підрозділ FPV-перехоплювачів. Для протидії повітряним атакам також активно застосовуються мобільні групи зі стрілецькою та крупнокаліберною зброєю і засоби радіоелектронної боротьби. На рахунку бригади – десятки збитих "Орланів", "Суперкамів", "Молній" та інших типів ворожих БПЛА.

Основне завдання на найближчий час – розвиток систем, здатних вражати повітряні цілі на відстані понад 8 кілометрів, з якої як правило працює авіація противника.