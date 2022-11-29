Як сьогодні вимикатимуть світло у Києві та області

У столиці України та у всій Київській області після атаки росіян проблеми з електрикою, водою та теплопостачанням. Наші енергетики цілодобово намагаються владнати ситуацію.

Проте змушені застосовувати різні види відключень електрики. Так, у Київських електромережах повідомили, які графіки діятимуть 29 листопада, інформує 24 канал.

Зауважте Блекаут у Франківську може тривати тижні, – Марцінків закликав готуватися до важких часів

Як вимикатимуть світло на Київщині

В Києві відбуваються екстрені відключення світла,

– заявили в компанії.

Уточнили, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Щодо Київської області, то оновленої інформації станом на 8:40 29 листопада не було. Проте 28 листопада та в попередні дні після атаки 23 листопада на Київщині діяли екстрені вимкнення електрики.

Згодом орієнтовно о 9:37 29 листопада Київські електромережі повідомили, що в Києві застосовують стабілізаційні відключення. Та вже об 11 годині компанія повернулась до екстрених. Графіки стабілізаційних відключень знову перестали діяти.

Ситуація зі світлом в Україні

28 листопада глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що жителям області та Львова даватимуть світло почергово. Зокрема, електрику вимикатимуть на 8 годин, вмикатимуть на 4 і знову відключатимуть на 8. Так, на добу мешканці Львівщини будуть 16 годин без світла.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна пережила вже 7 хвиль пошкоджень енергосистеми. За його даними, дефіцит потужностей в Україні буде до кінця зими. Мовиться про 20 – 25% за відсутності обстрілів.

Також Омельченко уточнив, що Росія навряд чи більше не атакуватиме об'єкти критичної інфраструктури. Тому дефіцит може бути 50% і більше. Тому світло може зникати на час від 12 годин до 48 – 72 годин.

26 листопада у Київських електромережах повідомили, що вимикатимуть світло у Києві так, щоб перерва для кожного клієнта була не більше 5 годин . Так робитимуть до тих пір, поки не зменшать дефіцит генерації електроенергії, а ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Дивіться також – Кличко назвав термін, коли перестануть вимикати світло в Києві: відео