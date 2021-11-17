Чи закриють продуктові магазини для невакцинованих: у МОЗ пояснили ситуацію

На тлі погіршення ситуації із коронавірусом в Україні посилюють обмеження для невакцинованих. Водночас нових правил щодо відвідування продуктових магазинів поки не буде.

Нових рішень щодо цього наразі не ухвалюватимуть. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зверніть увагу Маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні, – Кузін про ситуацію з COVID-19

Продуктові магазини поки не закриватимуть

Він пояснив, що продуктові магазини не закриють, адже люди купують там їжу.

Роботу таких точок, як аптек, не обмежують навіть у червоній зоні,

– наголосив Кузін.

Окрім цього, він зауважив, що наразі не розглядають введення національного локдауну. Кузін відзначив: "17 регіонів зараз перебувають у червоній зоні. Можливо, такими стануть ще 2 – 3 області".

Обмеження в Україні: головне

"Червоними" є майже всі області України. В них діють жорсткі обмеження.

В цих карантинних зонах заборонені непродовольчі магазини, робота закладів громадського харчування, торгових центрів та магазинів.

Якщо ж 100% працівників та відвідувачів є вакцинованими, то обмеження не діятимуть.

Водночас аптеки та продуктові магазини залишаються доступними навіть для тих людей, які не мають щеплення.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у жовтих зонах можуть посилити обмеження, зокрема ввести повний курс вакцинації.



Правила адаптивного карантину / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу