Як арешт активів росіян може пришвидшити завершення війни: пояснення від YouControl
В Україні розробили міжнародний інструмент RuAssets для перевірки активів та зв'язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами. Експерти вважають, що якщо всі бізнеси, які платять податки в росію, заморозити, то це пришвидшить завершення війни.
Про це 24 каналу розповів Сергій Мільман – співзасновник і СЕО YouControl. Він поділився деталями роботи міжнародної платформи з пошуку російських активів або зв'язків за кордоном RuAssets.
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За його словами, бізнес підтримує продовження війни і фінансує це.
Якщо знайти всі їхні активи та зв'язки і дозволити правоохоронцям їх заморозити чи заблокували, то це будуть збитки для росії. І, можливо, це певною мірою вплине на продовження війни,
– вважає Мільман.
Він каже, що система RuAssets на сьогодні генерує дані з понад 25 країн, дозволяє знаходити бенефіціарів та власників.
"Також там є можливість відслідкувати зв’язок з російськими пропагандистами, військовими, які беруть участь у війні проти України. Це стосується і кадрових військових, і строковиків фсб чи нацгвардії", – додав співзасновник YouControl.
Він наголосив, що потім через цей зв'язок можна заморозити актив або відмовитися від співпраці з російським бізнесом, бо це загрожує ризикам.
Як можна заморозити ці активи? Мільман каже, що існують внутрішні процедури в різних країнах. Зазвичай заморожуються чи блокуються активи підсанкційних осіб. Цим займаються правоохоронні органи.
Чи є справраця з держустановами? Він каже, що ця система створена в першу чергу для правоохоронців, щоб вони були задіяні в пошуку російських активів або зв'язків, щоб їх заблокувати. Їм зручно отримувати ці дані.
Ми безкоштовно надати доступ до цієї системи таким установам: СБУ, НАЗК, АРМА, прокуратура. поліція та іншим правоохоронним органам. Вони використовують її не один місяць, щоб знаходити такі активи чи зв'язки,
– наголосив Мільман.
Мільман про арешт активів росіян та систему RuAssets: відео
До слова, у Мінцифри раніше запевняли, що чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці російським бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України.
Сервіс RuAssets містить кілька важливих баз даних:
- список російських та білоруських політиків, які взяли з-понад 100 джерел;
- дані власників та бенефіціарів бізнес з країн СНД та Європи;
- інформацію про юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями;
- реєстри з даними про кримінальних осіб та список силовиків Росії, які пов’язані з пропагандистами та воєнними терористами.