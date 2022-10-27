Як "брудна бомба" може вплинути на фронт: пояснення військового експерта

Росіяни заявляють, що Україна має намір застосувати так звану "брудну бомбу". Втім, вони полюбляють звинувачувати інших у тому, до чого готуються самі.

Однак ситуація на фронті це все одно не змінить. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.

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Ніхто ніколи таку бомбу не підіривав, це такий собі інформаційний мем у певному сенсі. Це не реальна зброя, яку хтось десь застосовує. "Брудна бомба" – це звичайна бомба з радіоактивними елементами, які після вибуху розсіюються у повітрі,

– пояснив він.

Росіяни не зможуть вплинути на бойові дії

За словами Левіна, гіпотетична шкода військам співмірна з вибухом звичайної бомби, до прикладу, скинутої з літака. Відтак на армію це ніяк не вплине.

Усе це, вважає військовий експерт, – інформаційний шум та істерика, які спеціально розганяє Кремль. Генсек НАТО Єн Столенберг зауважив, що росіяни могли взяти радіоактивні елементи з Енергодара для розробки бомби.

Якщо це справді так, це лише провокація. Жодної воєнної користі чи переваги це їм не принесе,

– наголосив Ігаль Левін.

Миттєвого ефекту, наголосив Левін, не буде. Теоретично, радіоактивні елементи, можуть розповсюдитися на території бойових частин, однак зараження відбувається не одразу, і на бої це ніяк не вплине. Попри це, ймовірність того, що держава-агресорка вдасться до такої провокації, існує. Традиційно, Росія звинувачуватиме у своєму злочині Україну.

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