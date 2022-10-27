Як "брудна бомба" може вплинути на фронт: пояснення військового експерта
Росіяни заявляють, що Україна має намір застосувати так звану "брудну бомбу". Втім, вони полюбляють звинувачувати інших у тому, до чого готуються самі.
Однак ситуація на фронті це все одно не змінить. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.
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Ніхто ніколи таку бомбу не підіривав, це такий собі інформаційний мем у певному сенсі. Це не реальна зброя, яку хтось десь застосовує. "Брудна бомба" – це звичайна бомба з радіоактивними елементами, які після вибуху розсіюються у повітрі,
– пояснив він.
Росіяни не зможуть вплинути на бойові дії
За словами Левіна, гіпотетична шкода військам співмірна з вибухом звичайної бомби, до прикладу, скинутої з літака. Відтак на армію це ніяк не вплине.
Усе це, вважає військовий експерт, – інформаційний шум та істерика, які спеціально розганяє Кремль. Генсек НАТО Єн Столенберг зауважив, що росіяни могли взяти радіоактивні елементи з Енергодара для розробки бомби.
Якщо це справді так, це лише провокація. Жодної воєнної користі чи переваги це їм не принесе,
– наголосив Ігаль Левін.
Миттєвого ефекту, наголосив Левін, не буде. Теоретично, радіоактивні елементи, можуть розповсюдитися на території бойових частин, однак зараження відбувається не одразу, і на бої це ніяк не вплине. Попри це, ймовірність того, що держава-агресорка вдасться до такої провокації, існує. Традиційно, Росія звинувачуватиме у своєму злочині Україну.
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Росіяни розганяють фейк про брудну бомбу: що відомо
- Через "брудну бомбу", яку буцімто готується застосувати наша держава, Росія навіть ініціювала засідання Радбезу ООН і розповідала там про підступну підготовку до удару. Однак їй ніхто не повірив. Західні та українські офіційні особи назвали це помилковим приводом для посилення війни.
- Усі звикли до того, що росіяни постійно брешуть. Так, вони спробували довести, що Україна справді розробляє "брудну бомбу". Щоправда, використали чуже фото 2010 року.
- У США наголосили: якщо Росія справді влаштує цинічну провокацію на території України – вона отримає відповідь. Речник державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.