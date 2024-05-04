У Міноборони пояснили, як будуть визначати придатність до військової служби

Згідно з новими змінами до наказу щодо ВЛК, під час визначення придатності чи непридатності військовозобов'язаного будуть брати до уваги не лише його хвороби, але й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.

Про це в ефірі телемарафону повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова, передає 24 Канал.

Читайте також Без "обмежено придатних": у Міноборони надали новий список хвороб, із якими можуть мобілізувати

Як саме визначатимуть придатність

Посадовиця розповіла, що відповідно до оновленого наказу № 402 і тих змін, що в ньому є, зникає поняття "обмежено придатний". Залишаються статуси "придатний" і "непридатний".

"У придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеня порушення функцій", – сказала Сухорукова.

Водночас додала, що захворювання розбиті на групи. У кожній з них є декілька категорій.

Важкий, середній, легкий стан – у зв'язку з цим іде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз, – залежно від ступеня порушення функцій,

– наголосила посадовиця.

За її словами, критерії придатності, поєднані за принципом "захворювання – ступінь порушення функцій".

Зокрема, в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки залежно від ступеня порушення функцій,

– наголосила директорка департаменту.

Для кращого розуміння специфіки посадовиця навела наступні приклади:

була виразка, залишився тільки рубець – людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, – непридатна;

ампутації на будь-якому рівні, крім кисті, стопи та пальців, – непридатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) – непридатний.

Сухорукова також розповіла, що у випадку погіршення здоров'я у військовослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом.

"Своєю чергою, командир військової частини може направити військовослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи", – зазначила посадовиця.