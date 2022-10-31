Масовані обстріли України – спланована акція Росії чи реакція на певні дії: пояснення Давидюка
Уранці 31 жовтня російська армія вкотре нанесла ударів по об'єктах критичної інфрастурктури України. Це вже не вперше, коли окупанти вдаються до таких цинічних кроків.
Деякі фахівці припускали, що декілька хвиль ракетних атак росіян могли б бути відповіддю на певні дії української армії. Однак варто зазначити, що Росія перша напала на Україну із вигаданих нею причин, тож дивно буде зараз говорити про "провокації". Політолог Микола Давидюк на стрімі ютубу 24 каналу припустив, що ж це насправді було.
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Так, політолог переконаний, що ранкові масовані ракетні удари точно не могли б бути реакцією на дії ЗСУ.
Ці цілі точно були марковані ще в червні чи в липні. Це сто відсотків. Коли Путін зрозумів, що "весняну кампанію" він провалив, влітку росіяни почали збирати усю інформацію про українські енергетичні системи,
– вважає Давидюк.
Тож хай там що Росія не намагатиметься протиставляти, вони порушили кордони незалежної країни, тож українським оборонцям залишається лише поступово звільняти наші території.
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Ракетна атака по Україні 31 жовтня: головне
- Уранці 31 жовтня Росія знову била ракетами по багатьох регіонах країни, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури.
- Силам ППО України вдалося збити 44 крилаті ракети з понад 50, які запустили росіяни. Це вражаючий результат. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.
- Разом із тим, на жаль, зафіксували влучання по енергетичних об'єктах у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Унаслідок цього частина цих регіонів залишилися без електрики, водопостачання та зв'язку.
- За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ця ракетна атака обійшлася Росії у 400 – 600 мільйонів доларів. Ця сума перевищує половину річних бюджетів Новосибірська чи Єкатеринбурга.
- Такою масованою атакою росіяни намагалися максимально "прорвати" українську протиповітряну оборону. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко 24 каналу.