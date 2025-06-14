Тривають вперті бої: якими силами Росія атакує на Сумщині

Росіяни продовжують наступ – штурмують майже весь периметр свого прориву на прикордонні Сумської області. Чисельність угруповання противника сягає до 55 тисяч військових.

Координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець в ефірі 24 Каналу розповів, що в наступ ідуть переважно підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти. Їх підсилюють стрілецькі частини, зокрема 18-ї та 72-ї мотострілецьких дивізій.

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Яка тактика ворога в Сумській області

Зараз ворог намагається розширити так звану буферну зону, у яку прорвався на прикордонні. Вони просуваються в напрямку сіл північно-східної частини Сумщини – зокрема, Юнаківки, Новомиколаївки та Олексіївки.

Протягом останніх двох діб ЗСУ контратакували на окремих ділянках і змогли трохи відсунути передові сили ворога – місцями, на півтора кілометра,

– розповів Костянтин Машовець.

За його словами, російські війська намагаються закріпитися на висотах поблизу Юнаківки. Вони штурмують село з півночі – від Локні – і вже прорвалися між нею та Яблунівкою, вийшовши на дорогу із західного напрямку, між Юнаківкою та Сумами. Водночас атакують село й із заходу.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Найбільшу активність у цьому районі проявляють підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії.