Ура-патріотизм скінчився після перших боїв: як на Сході намагаються воювати російські ультрас

Зараз на південному сході України на всіх напрямках ідуть важкі бої. Основний акцент ворог зробив на Сватівсько – Куп'янському напрямку, проте Сили оборони стримують цей наступ росіян.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що ймовірно, росіяни знайшли новий ресурс й залучили близько 30 тисяч футбольних фанатів ультрас. Вони розкидані на Луганському, Донецькому й Куп'янському напрямках.

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Просочені пропагандою

Ці хлопці складають підрозділ "Еспаньола", який має величезні проблеми з підготовкою, проте, на жаль, добре екіпірований. Мотивовані вони як ультраси – є напрямок, побігли. Однак ура-патріотизм після перших боїв у них відразу зник.

До речі, з ними зв'язувалися українські футбольні фанати ультрас. Адже раніше фанати футболу спілкувалися між собою, але знайти спільну мову з ними неможливо. Вони вже повністю просочені пропагандою. Через добу на фронті російські ультраси почали скиглити, аби їх забрали з поля бою,

– зазначив Гайдай.

Росія зробила постріл сама собі в ногу, адже фанати між собою дуже добре спілкуються й зараз інформація про те, що насправді відбувається на фронті, піде назад у тил країни-агресора.

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Ситуація загострюється

На Кремінському напрямку так само важка ситуація. Адже наразі з артилерією і БК у росіян все добре. Вони розкладають на атоми кожний метр території. Нашим бійцям складно просуватися вперед, адже артпідготовка з боку російських окупаційних військ від 4 до 6 годин.

На Куп'янському напрямку може бути складна ситуація. Російські загарбники підтягнули туди велику кількість артилерії. Ворог збільшив інтенсивність обстрілів. На ділянці від Сватова – Куп'янськ і до Кремінної окупанти встановили величезну кількість потужного РЕБ.

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