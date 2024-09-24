Дезертирство не вихід: військовий пояснив, як СЗЧ посилює проблему демобілізації в Україні

У суспільстві загострюється питання демобілізації військових, які від початку повномасштабного вторгнення, стоять на захисті країни. Періодично у соцмережах з'являються різні думки щодо цього питання, зокрема ті, що обурюють військових.

Річ не в тому, що питання демобілізації неактуальне, а в методах привернення уваги до проблеми. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський.

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Як привернути увагу до демобілізації

Днями український військовий Сергій Гнезділов опублікував пост, у якому публічно заявив, що самовільно залишив частину. Він пояснив, що зробив це для того, аби привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в умовах воєнного стану.

Важливими є методи й інструменти привернення уваги. Очевидно, що цей спосіб не найвдаліший. Існує велика кількість інших інструментів для привернення уваги до проблеми,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, наприклад, Сергій Гнезділов під час відпустки міг би зробити одиничний пікет під Офісом Президента, чи іншою важливою державною структурою. Оскільки він медійна особа, то туди підтягнулися б журналісти. На думку Петрівського, такий метод привернення уваги був би правильним та значно ефективнішим.

Зазначимо, що у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді проведуть службове розслідування після того, як Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину. Його дії мають ознаки кримінального правопорушення.

Те, як вчинив Сергій навпаки може зашкодити й погіршити складну ситуацію. Адже з нього можуть брати приклад й масово почнуть іти в СЗЧ. Це послабить нашу обороноздатність, а нове поповнення не встигне прийти,

– мовив військовослужбовець ЗСУ.

Питання мобілізації під час повномасштабної війни стало для України проблемою, яку складно розв'язати. Адже українське суспільство від часів Другої світової війни вперше зіштовхнулося із загальною мобілізацією.

"Втім, зараз доленосний час для України, адже якщо ми не встоїмо, то прийде Росія і мобілізовуватиме до російської армії. Не можна в час вирішальних подій робити дії, які можуть завдати шкоди обороноздатності країни", – наголосив Петрівський.

До слова, в Україні понад 60 тисяч рахуються в СЗЧ (самовільне залишення частини – 24 Канал), за весь час повномасштабної війни. Загалом це майже 10 повністю укомплектованих бригад.