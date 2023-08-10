"Врятують тисячі життів": Резніков показав машини Senator, які подарувала Канада

Олексій Резніков показав, як виглядають та діють нові бронемашини Senator. Міністр випробував техніку, яку надала Канада.

Олексій Резніков зазначив, що бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань. Варто зазначити, що Канада оголосила про передачу Україні 200 машин ще у січні 2023 року.

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Резніков показав нові бронемашини Senator

Ласкаво просимо до України, Senators Rochelle. Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже саме люди перемагають у війні. Я радий, що у нас з канадськими партнерами однакові погляди на поле бою,

– зазначив Резніков.

Також міністр оборони України висловив подяку за техніку:

канадському міністру національної оборони Аніті Ананд;

міністру з надзвичайних ситуацій Біллу Блеру;

всьому народу Канади.

"І це відчуття було, коли ти можеш трохи натиснути та підскочити навіть на трампліні, і воно нормально тримає дорогу, рулиться", – пояснив глава Міноборони України.

Як діють бронемашини Senator: дивіться відео

Що відомо про машини Senator

Бронемашини Senator є легкими та маневровими канадськими бронеавтомобілями виробництва компанії Roshel. Вони можуть перевозити особовий склад, обладнання, здійснювати медичну евакуацію.

Броньовані сталевий кузов та скло машини здатні витримувати постріли зі зброї 50 калібру. Кузов машини – вибухозахищений та може витримати підрив гранати або міни.

Ба більше, машина захищена від зброї масового ураження. Адже може генерувати чисте повітря всередині кабіни, відфільтровуючи хімічні, біологічні та радіоактивні речовини.

Канада оголосила про передачу Україні 200 машин Senator ще у січні 2023 року. Наразі відомо, що 8 машин Україна отримала у травні 2023 року.