Частині жителів Львова змінили групу відключення світла

Львівобленерго оновило черги графіків відключень. Місцевих жителів закликали перевірити актуальні дані про свою групу.

У зв'язку з оновленням черг графіків погодинних вимкнень у деяких споживачів змінились групи відключень.

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Частина львів'ян вже отримали сповіщення про зміни

Користувачі чат-ботів "Львівобленерго" у Viber та Telegram отримали адресні повідомлення про зміну групи. Однак не всі львівяни користуються цими ботами. Але є можливість перевірити свою групу самостійно.

Як перевірити свою групу відключень

Адресні повідомлення про зміну групи отримали

Перевірити свою групу відключень можна з допомогою чат-ботів у Viber/Telegram або на сторінці "Чому немає світла" на сайті Львівобленерго.

Посилання на чат-боти:

Нагадаємо, що у Львові графіки відключення світла поділені на 6 груп. На 23 серпня відключення світла не прогнозуються. Львівобленерго повідомить у випадку зміни ситуації.