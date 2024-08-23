Частині жителів Львова змінили групу відключення світла
Джерело:Львівобленерго
Львівобленерго оновило черги графіків відключень. Місцевих жителів закликали перевірити актуальні дані про свою групу.
У зв'язку з оновленням черг графіків погодинних вимкнень у деяких споживачів змінились групи відключень.
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Частина львів'ян вже отримали сповіщення про зміни
Користувачі чат-ботів "Львівобленерго" у Viber та Telegram отримали адресні повідомлення про зміну групи. Однак не всі львівяни користуються цими ботами. Але є можливість перевірити свою групу самостійно.
Як перевірити свою групу відключень
Адресні повідомлення про зміну групи отримали
Перевірити свою групу відключень можна з допомогою чат-ботів у Viber/Telegram або на сторінці "Чому немає світла" на сайті Львівобленерго.
Посилання на чат-боти:
- Чат-бот Львівобленерго у Viber для побутових споживачів.
- Чат-бот Львівобленерго у Telegram для побутових споживачів.
- Чат-бот Львівобленерго Бізнес у Viber для юридичних споживачів.
- Чат-бот Львівобленерго Бізнес у Telegram для юридичних споживачів.
Нагадаємо, що у Львові графіки відключення світла поділені на 6 груп. На 23 серпня відключення світла не прогнозуються. Львівобленерго повідомить у випадку зміни ситуації.