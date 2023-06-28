Гра Путіна – Лукашенка – Пригожина ще не закінчилася: як саме це допоможе Україні – аналіз ISW

Аналітики ISW вважають, що гра Путіна, Лукашенка та Пригожина ще не завершена. Вона ще триває та буде мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки, що можуть принести користь Україні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також звертають увагу на слова глави Росгвардії Віктора Золотова про те, що вони мають отримати важке озброєння й танки. Тепер Кремль намагається вирішити проблеми безпеки режиму, які проявились 24 червня 2023 року.

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Як ситуація з вагнерівцями вплине на Україну

Аналітики пояснюють, що передача важкої військової техніки Росгвардії для внутрішньої безпеки "зв'яже" зброю, яку в іншому випадку окупанти могли б використати на полі бою в Україні.

Також в ISW пригадують, що 27 червня міноборони Росії повідомило, що ПВК "Вагнер" почала готувати до передачі у підрозділи збройних сил Росії важку військову техніку.

Це свідчить про те, що Росія прагне розпустити підрозділи вагнерівців та інтегрувати їх в регулярні російські підрозділи. Адже це може мінімізувати ризик будь-яких повторних спроб заколоту вагнерівців.

Кампанія Кремля зі знищення репутації Пригожина та, можливо, розпуску сил вагнерівців знижує ймовірність того, що Путін оголосить про новий раунд мобілізації резервів у найближчому майбутньому,

– зазначили аналітики ISW.

За їхніми даними, Владімір Путін навряд чи загострюватиме ситуацію в російському суспільстві вкрай непопулярним оголошенням про мобілізацію після заколоту Пригожина. Тому фахівці вважають, що реакція Кремля на наслідки збройного заколоту Пригожина вказує на більш вигідні умови для України, якщо порівнювати з ситуацією до 24 червня.

Останні заяви після невдалого заколоту Пригожина