Як довго протримається режим Путіна: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка та російського публіциста Андрія Піонтковського. Головною темою розмови стане потенційний кінець путінського режиму.

Зокрема, в прямому ефірі на ютубі вони обговорять, коли саме приймуть остаточне рішення щодо ліквідації режиму російського диктатора Володимира Путіна.

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Від чого воно залежатиме, як саме вплине на Росію, Україну та ведення війни державою-агресоркою – про це та більше можна дізнатися з розмови журналіста та публіциста.

Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу стартує 13 червня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.

Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

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