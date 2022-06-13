Як довго протримається режим Путіна: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі
13 червня 2022 , 19:20Читать новость на русском
На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка та російського публіциста Андрія Піонтковського. Головною темою розмови стане потенційний кінець путінського режиму.
Зокрема, в прямому ефірі на ютубі вони обговорять, коли саме приймуть остаточне рішення щодо ліквідації режиму російського диктатора Володимира Путіна.
До теми Розуміють, що Путін на ниточці, але вагаються, чи її перерізати, – Піонтковський про США
Від чого воно залежатиме, як саме вплине на Росію, Україну та ведення війни державою-агресоркою – про це та більше можна дізнатися з розмови журналіста та публіциста.
Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу стартує 13 червня о 19:30. Переглянути стрім можна за посиланням.
Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Про що раніше говорив Піонтковський на 24 каналі
- Днями в ефірі 24 каналу публіцист заявив, що завдяки санкціям західних держав та колосальним втратам, яких зазнає Росія, все дозріло до переламного моменту у війні.
- Він вважає, що економіка держави-агресорки не може існувати без постійного імпорту сучасних технологій, тобто найбільше по Росії б'ють навіть не економічні санкції.
- На думку Піонтковського, військово-промисловий комплекс Росії не зможе існувати без відповідних поставок від західних країн. Оскільки вони призупинені, Україні залишається лише дочекатися обіцяного озброєння від США та ЄС.
- Крім того, опозиціонер коментував і божевільні заяви Путіна на зустрічі з молодими російськими підприємцями 9 червня. Тоді президент-диктатор заявив, що наслідує Петра I, і, так само як він, "повертає та закріплює свої території".
- Піонтковський вважає, що це показує, наскільки Путін змінився після провального параду до "дня побєдобєсія". Публіцист бачить шалений контраст між тим, яким російський президент був місяць тому, і яким він є зараз.
- Якщо 9 травня Путін сидів із накритими пледом колінами та виправдовувався перед своїми громадянами, мовляв "у нас не було іншого виходу", зараз все по-іншому. Піонтковський назвав нинішнього Путіна "урочистим гопником, який з приблатною усмішкою загрожує всьому світові".
- Виною таких змін, на думку експерта, є й деякі західні політики, які попри цинічну війну в Україні, бояться образити Путіна та намагаються "зберегти йому обличчя". Це – не намагання врегулювати конфлікт дипломатично, а підтримка і навіть заохочування російського диктатора та його злочинних дій.