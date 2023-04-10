Коли в Україні нарешті припиняться дощі: відповідь синоптиків

Україну знову накрили дощі. У неділю в частині областей навіть пройшли сильні грози. Тим часом синоптики попереджають, що на цьому тижні також дощитиме.

Як довго ще литимуть дощі, розповідає 24 Канал. До речі, поки читаєте прогноз, не забудьте підготувати свої парасольки.

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Дощі ще будуть: прогноз Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 – 13 квітня у більшості областей України часом невеликі та помірні дощі. У Карпатах, знову ж таки, з мокрим снігом. Втім, у понеділок на Півдні, а у вівторок на Заході та Півночі без істотних опадів.

До речі, згідно з картою, розміщеною на сайті Укргідрометцентру, орієнтовно, дощі будуть щонайменше до 14 квітня. Ба більше, у четвер та п'ятницю очікуються грози.

Орієнтовний прогноз погоди на 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз від Ігоря Кібальчича

Своїм прогнозом на другий тиждень квітня поділився й Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, коли зміниться погода.

Дощова і тепла погода на початку тижня зміниться на переважно суху та прохолодну ближче до вихідних,

– зазначив Кібальчич.

Також синоптик додав, що в першій половині тижня розвиток циклону над акваторією Чорного моря спричинить дощі у більшості областей України. Втім, вже ближче до вихідних у північно-східній частині Європи буде потужний антициклон. Завдяки цьому опадів стане значно менше. Тож уже на вихідні, 15 – 16 квітня, суттєвих опадів уже не передбачається.