Війна необов'язково буде тривалою: у Зеленського назвали фактори, які на це впливають

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна морально готова до тривалої війни. Однак є фактори, які можуть скоротити її в часі, але з правильним фінішем.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що всім зрозуміло – ніяких компромісів не буде. Раніше Президент України назвав 2 головні речі, які може принести контрнаступ ЗСУ.

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Компромісів з Росією не буде

Подоляк зазначив, що коли Зеленський говорить про те, що ми морально готові до тривалої війни, він говорить про те, що ми свідомі, що це за війна та як вона має закінчитися. Тобто він чітко фіксує, що не буде ніяких компромісів, не буде ніякого 2014 року, бо це означатиме смерть України як країни, як держави.

Непрограш Росії, не її панічна втеча з території України означатимуть, що Росія в такому вигляді залишиться, й вона нам з вами ніколи не пробачить, що її було принижено й вона триденну війну веде вже 19 місяців і буде вести, поки не програє,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що Президент України чітко говорить про те, що ми свідомі ціни, яку ми змушені будемо заплатити, якщо Україна цю війну не виграє. Тому ми морально готові до тривалої війни.

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Війна може бути не занадто тривалою

За словами радника голови Офісу Президента України, війна може бути не аж занадто тривалою. Однак це залежить від інших факторів:

Підтримка партнерів.

Своєчасне постачання зброї.

Ефективні операції, які ведуть ЗСУ.

"Вони дійсно ведуть ефективні операції, хто б там що не казав. Вгризаються в перші, а подекуди вже й у другі ешелони оборони тощо. Тут усе зрозуміло", – наголосив Подоляк.

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