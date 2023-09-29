"До наших дронів у Бахмуті були затори на дорогах": WSJ описали, як БпЛА змінюють сучасну війну

Журналісти The Wall Street Journal побували в Часовому Яру на Донеччині. Звідти дуже близько до Бахмута, і саме звідти наші воїни дістають ворога за допомогою дронів.

Дрони стали спасінням для фронту. Вони ефективні та дешеві (хоча, звісно, зібрати на них часом дуже важко), принаймні значно дешевші за ракети і танки. І точно дешевші за життя наших захисників.

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"Несподіванки стали дуже складними"

Коли тисячі українських і російських безпілотників одночасно перебувають у повітрі вздовж лінії фронту – від дешевих квадрокоптерів до крилатих літаків великої дальності, які можуть пролітати сотні кілометрів і годинами залишатися на цілі, – сама природа війни трансформувалася,

– зазначають журналісти.

Проте слід розуміти, що не дронами єдиними. Є багато елементів, що вможливили якісні зміни. "Нові інтегровані системи управління боєм, які надають зображення і місцезнаходження в режимі реального часу аж до рівня взводу і відділення – у випадку України через супутникову мережу Starlink – зробили наведення на ціль майже миттєвим", – ідеться в матеріалі.

The Wall Street Journal цитує заступника командувача ГУР МО Вадима Скібіцького, який говорить, що сьогодні колону танків або колону військ, що наступають, можна виявити за три-п'ять хвилин. Щоб знищити їх, потрібно всього три хвилини, тож нині дуже складно підкрастися непомітно.

Війна в Україні спричинила технологічну революцію

У Європі не було війн майже вісім десятиліть. Перебіг війни проти нашої держави впливає на військову доктрину й інших країн, зокрема США. Американські військові не стикалися з таким масштабним конфліктом від часів війни в Кореї у 1950-ті, тож вони зосередилися на тому, як дати відсіч значно слабшому ворогові, наприклад, повстанцям в Іраці та Афганістані. В Україні ж триває тотальна війна, і дорогі складні системи озброєнь не витримають довго в повномасштабному конфлікті, коли сили рівні.

Вашингтон і його союзники очікували від українського контрнаступу цього літа маневрів загальновійськових підрозділів із використанням великих груп бронетехніки і танків для швидкого прориву. Але, імовірно, це вже неможливо в принципі, кажуть деякі солдати.

Часи масованих бронетанкових атак, які захоплювали багато кілометрів території за один раз, як це було в 2003 році в Іраці, минули, тому що безпілотники стали дуже ефективними,

– каже ветеран війни в Іраці, який зараз тренує українські війська під Бахмутом.

FPV-дрони коштують значно дешевше, аніж той же 155-міліметровий артилерійський снаряд, вартість якого близько 3000 доларів. А, наприклад, танки коштують мільйони доларів – і їх можна вивести з ладу безпілотником. Ефективні ракети HIMARS страждають від того, що окупанти глушать сигнал GPS. Перевага БпЛА очевидна.

Також дрони можна застосовувати не тільки проти броньованих машин, а й проти автомобілей і невеликих груп солдатів.

Останню війну в Нагірному Карабаху 2020 року називали війною безпілотників, адже Азербайджан застосовував їх напрочуд успішно. Але то все ж була війна меншого масштабу і на території з іншим рельєфом.

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"Танк проти танка" vs "дрон проти дрона"

Битви "танк проти танка" стали рідкістю, а це означає, що відносна складність танка вже не така важлива. Як виявилося, найдорожчий західний танк є вразливим до простої міни. Тому слід зосередитися на забезпеченні військ на передовій більшою кількістю дешевших і простіших систем, каже Тарас Чмут, голова фонду "Повернись живим".

Це історичний урок, який сягає корінням у Другу світову війну, коли радянський Т-34 і американські танки "Шерман" значно поступалися німецьким "Тиграм" і "Пантерам", але їх можна було виробляти масово, використовувати в набагато більшій кількості і легше ремонтувати в польових умовах,

– пише WSJ.

Видання наводить декілька прикладів успішної роботи операторів дронів.

"До того, як ми почали літати тут, росіяни пересувалися так активно, що в Бахмуті були затори на дорогах. Зараз усі дороги в Бахмуті порожні", – говорить пілот дрона, член Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Але росіяни так само використовують безпілотники для тих самих цілей. У результаті війна перетворюється на змагання з вправності дроноводів і злагодженості всіх родів військ.

Багато дронів, які були ефективними ще кілька місяців тому, швидко застаріли і потребують модернізації для подолання ворожих перешкод. Та саме безпілотниками Україна завдає ударів углиб Росії і кошмарить окупантів у Криму.

Удари по Криму – частина ширшої стратегії

Видання Bloomberg пояснило, як удари по Криму допоможуть перемогти окупантів на материковій Україні. Читайте матеріал за посиланням.