Тотальна економія електроенергії: які прилади слід вимкнути у першу чергу

Сьогодні українців закликають мінімізувати використання електроенергії від 7:00 до 23:00. До цього просять ставитися вкрай серйозно.

Жителів України настійно просять вимкнути домашні прилади та побутову техніку. Це стосується мешканців усіх регіонів країни.

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Краще зекономити зараз, ніж потім вимушено сидіти без електроенергії

Ще вчора в Укренерго наголосили, що енергетики потребують особливої допомоги жителів України. 20 жовтня ми повинні прожити із дуже економним споживанням електроенергії. Якщо цього не зробити, доведеться вимикати світло.

У Київській ОДА пояснили, які електричні прилади потрібно вимкнути з 7:00 по 23:00. Це може видатись складно, проте без цих засобів можна прожити один день.

Які електричні прилади вимкнути

Електрообігрівач,

Електроплиту,

Праску,

Бойлер,

Телевізор,

Мікрохвильовку,

Роутер,

Холодильник,

Чайник,

Пральну машину.

Вимкніть вуличне освітлення, внутрішнє освітлення приміщень, підсвітку приладів та стендів, телевізори, LED-екрани та вивіски, великогабаритні та будівельні прилади.

Зауважимо, що до таких кроків ми повинні вдатися через те, що росіяни руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення.

Сьогодні в Україн можуть відключати світло

В Укренерго також попередили, що сьогодні, з 7:00 до 22:00, в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Коли відключать конкретну вулицю – визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Оператори повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Сьогодні повинен бути найекономніший день. Але зверніть увагу, що українців закликають економити електроенергію щодня, хоч і не так радикально. Загалом Укренерго закликає не користуватися енергоємними приладами у проміжку між 6:00 – 09:00, а також між 17:00 та 23:00.



Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу

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